الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب ﻿

كشف بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تفويض بن كيران لاتخاذ كافة التدابير باسم الحزب من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على

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كشف بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تفويض بن كيران لاتخاذ كافة التدابير باسم الحزب من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق.

وإنعقد مساء اليوم الخميس 12 يناير 2017، لقاء استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الإله بن كيران الذي قدم تقريرا حول التطورات الأخيرة واستحضارا لما ورد في بلاغ الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري من تأكيد الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.

وأفاد ذات البلاغ، التأكيد على دعم كل مبادرات الملك الهادفة الى استعادة مكانة المغرب داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، حيث قررت الأمانة العامة تفويض بن كيران لاتخاذ كافة التدابير باسم الحزب من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق به.

هذا، وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من جديد أن عبد الإله بن كيران، هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها.





