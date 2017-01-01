 مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني | ثقافة و فنون

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه

البام لن يقدم أي مرشحا لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

''البام'' لن يقدم أي مرشحا لرئاسة مجلس النواب

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها | مجتمع

عاجل: وفاة مغربية في سقوط طائرة مصرية وهذا موعد وصول جثمانها

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء | مجتمع

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل | مجتمع

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش | بوليتيك

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 23:54 مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير مدعومة بعناصر من فرقة الدارجين، تمكنت أمس الأربعاء من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج المخدرات، بسبب تعنيف
 
"شوف تيفي"
 
علمت "شوف تيفي" بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير مدعومة بعناصر من فرقة الدارجين، تمكنت أمس الأربعاء من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج المخدرات، بسبب تعنيف والدته والتهديد بالسلاح الأبيض.
 
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المصالح الأمنية، قامت بتفتيش غرفة نوم معنف والدته، ما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الشيرا، قدرت بحوالي 100 غراما، مجزأة إلى عدة قطع مهيأة للبيع، إلى جانب سلاح أبيض.
 
وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.
 
 
إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النيابة العامة المخدرات الحراسة النظرية الدائرة الرابعة فرقة الدراجين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير | حوادث و حقوق

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير

مثير.. هذا هو مصير أحد أكبر مروجي قرقوبي الحب ملقب بـ السنور في أكادير | حوادث و حقوق

مثير.. هذا هو مصير أحد أكبر مروجي قرقوبي ''الحب'' ملقب بـ ''السنور'' في أكادير

عاجل وانفراد..رجال الحموشي يسقطون أخطر مزور لـ كارط ڭريز الدراجات النارية المسروقة..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد..رجال الحموشي يسقطون أخطر مزور لـ '' كارط ڭريز'' الدراجات النارية المسروقة..وهذه هي التفاصيل المثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية : 12 يناير 2016 | إيكو بالعربية
منذ 13 دقيقة

النشرة الاقتصادية : 12 يناير 2016

خبر اليوم : عادات و تقاليد رائعة في احتفالات المغاربة بالسنة الأمازيغية 2967 | خبر اليوم

خبر اليوم : عادات و تقاليد رائعة في احتفالات المغاربة بالسنة الأمازيغية 2967

بيناتنا : واش بصح الفايسبوك والواتساب و التويتر كيخلقو مشاكل بين الأزواج؟ | بيناتنا

بيناتنا : واش بصح الفايسبوك والواتساب و التويتر كيخلقو مشاكل بين الأزواج؟

أول منصب للسعادة في المغرب | بــووز

أول منصب للسعادة في المغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني | ثقافة و فنون
منذ 29 دقيقة

الفنانة الإماراتية أحلام كاعية على قبل سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه عاوتاني

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:هادشي ليبقا..مسؤول يهدد بإضرام النار في جسده أمام باشوية برشيد و هذه التفاصيل

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنح التفويض الكامل لابن كيران للتفاوض حول مجلس النواب

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.