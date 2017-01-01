مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير مدعومة بعناصر من فرقة الدارجين، تمكنت أمس الأربعاء من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج المخدرات، بسبب تعنيف
"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير مدعومة بعناصر من فرقة الدارجين، تمكنت أمس الأربعاء من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج المخدرات، بسبب تعنيف والدته والتهديد بالسلاح الأبيض.
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المصالح الأمنية، قامت بتفتيش غرفة نوم معنف والدته، ما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الشيرا، قدرت بحوالي 100 غراما، مجزأة إلى عدة قطع مهيأة للبيع، إلى جانب سلاح أبيض.
وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.
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