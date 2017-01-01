مؤلم..مسخوط الوالدين عنف الأم ديالو وهددها بالسلاح الأبيض في أكادير..شوفو شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير مدعومة بعناصر من فرقة الدارجين، تمكنت أمس الأربعاء من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج المخدرات، بسبب تعنيف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير مدعومة بعناصر من فرقة الدارجين، تمكنت أمس الأربعاء من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج المخدرات، بسبب تعنيف والدته والتهديد بالسلاح الأبيض.

علمت "شوف تيفي" بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بمنطقة أمن أكادير مدعومة بعناصر من فرقة الدارجين، تمكنت أمس الأربعاء من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية في ميدان ترويج المخدرات، بسبب تعنيف والدته والتهديد بالسلاح الأبيض.