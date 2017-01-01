''البام'' لن يقدم أي مرشحا لرئاسة مجلس النواب ﻿

صرح الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة خالد أدنون ''لشوف تيفي'' قبل قليل أن حزبه لن يقدم أي مرشح لرئاسة مجلس النواب طبقا لبلاغ رسمي سابق وتصريح للأمين العام لحزب الجرار إلياس العماري.

شوف تيفي



صرح الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة خالد أدنون "لشوف تيفي" قبل قليل أن حزبه لن يقدم أي مرشح لرئاسة مجلس النواب طبقا لبلاغ رسمي سابق وتصريح للأمين العام لحزب الجرار إلياس العماري.

وأفاد أدنون أنه من الناحية الأخلاقية لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلسي البرلمان، لكن إجتماع الغد الذي سيجتمع فيه الأمناء العامين للحزب الممثلين في البرلمان ، بمقر رئاسة الحكومة هو الذي سيحدد التصويت على رئيس مجلس النواب.

هذا، وأفاد عبد الإله بن كيران قبل قليل عقب إجتماع للأمانة العامة لحزبه، أن الملك محمد السادس كلفه رفقة الرئيس السابق لمجلس النواب لعدة ولايات عبد الواحد الراضي، بالإجتماع مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للتشاور بهدف تجاوز بعض الإشكاليات القانونية.

ويرى أغلب المتتبعون للشأن السياسي أن المؤشرات المتوفرة تمنح منصب رئيس مجلس النواب للبرلماني والوزير السابق والقيادي للإتحاد الإشتراكي، لحبيب المالكي.