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عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 22:30 عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء | مجتمع
عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء
أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن مستعملي سخانات الماء مدعوون، قصد تفادي حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال

شوف تيفي:


أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن مستعملي سخانات الماء مدعوون، قصد تفادي حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال هذه الأجهزة واتباع سلسلة من التوصيات الخاصة بها.

وأوضح البلاغ أنه سجل، مؤخرا، تنامي حالات الوفاة أو الاستشفاء جراء التسمم بأحادي أكسيد الكربون خلال استعمال آلات تسخين الماء التي تشغل بالغاز، ملاحظا أن هذه التسممات ناجمة، أساسا، عن سوء تشغيل هذه الأجهزة، من قبيل غياب التهوية الكافية.

وأبرز أن غياب التهوية المتواصلة بالأوكسيجين وعدم توجيه الغاز المحترق نحو الخارج عبر قنوات ملائمة هما السببان الرئيسيان وراء تسجيل مثل هذه الحوادث.

ودعت الوزارتان مستعملي هذه الأجهزة إلى اتباع سلسلة من التوصيات، لاسيما الإطلاع على الإرشادات التقنية الخاصة بالجهاز قبل تركيبه، والإرشادات الخاصة بالتشغيل، وتكليف تقني مهني مؤهل بعملية التركيب، وعدم تثبيت سخان الماء في مكان مغلق يفتقد للتهوية، وتركيب قنوات لتوجيه الغاز المحترق نحو الخارج.

وأكدت الوزارتان أن احترام هذه التوجيهات سيمكن المستعملين من الاستفادة من مزايا هذه الأجهزة دون مخاطر.

من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن لجان إقليمية مشتركة، تضم ممثلين عن الوزارتين، مكلفة بمراقبة نقاط بيع سخانات الماء بالغاز، من أجل ضمان ملاءمة هذه الأجهزة مع معايير السلامة الضرورية.

 

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