شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل ﻿

قالت صحيفة الديا الإسبانية إن إسبانيا تسعى لإلغاء امتياز دخول المغاربة لسبتة ومليلية من دون تأشيرة، حيث قالت الصحيفة على لسان القيادي بالحزب الشعبي الاسباني خوان خيسوس فيفاس إن هناك ضرورة لفتح

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قالت صحيفة الديا الإسبانية إن إسبانيا تسعى لإلغاء امتياز دخول المغاربة لسبتة ومليلية من دون تأشيرة، حيث قالت الصحيفة على لسان القيادي بالحزب الشعبي الاسباني خوان خيسوس فيفاس إن هناك ضرورة لفتح النقاش والتفكير بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي حول شروط دخول المغاربة، وخاصة الذين يعيشون في مدينة تطوان لسبتة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدفع إسبانيا لإلغاء وتجميد العمل باتفاقية شينغن التي تنص على نظام خاص يمثل في إعفاء سكان تطوان، والفنيدق، والناظور من دخول سبتة، ومليلية، ومن أهمها تنظيم داعش والقاعدة.

ومن المنتظر أن يقود المتحدث ذاته "مفاوضات دولية" حيال الامتياز، الذي يحظى به سكان مدن تطوان والفنيدق، نظرا إلى ما سماه المتحدث "صعوبة تطبيق هذا الوضع الاستثنائي".