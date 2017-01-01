عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش ﻿

سارع بن كيران إلى استدعاء زعماء كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل الاجتماع غدا الجمعة ، للبحث عن مخرج لتجاوز الإشكالات القانونية المتعلقة بهيكلة مجلس النواب.

شوف تيفي



سارع بن كيران إلى استدعاء زعماء كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل الاجتماع غدا الجمعة ، للبحث عن مخرج لتجاوز الإشكالات القانونية المتعلقة بهيكلة مجلس النواب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" إن بن كيران سيجتمع غذا بكل من إلياس العماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر ونبيل بنعبد الله وساجد وآخرين بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على الساعة الخامسة مساء للغرض ذاته.

وقال بنكيران لـ"شوف تيفي" قبل قليل أثناء حديثه عن دفاع المغرب عن دخوله للاتحاد الإفريقي، إن جلالة الملك أحال علينا في المجلس الوزاري، وثيقة تدعم موقف المغرب الذي يدافع عليه جلالة الملك.. "وهاذ الوثيقة خاصها دوز في البرلمان.. لكن مزال معندناش أغلبية.. وهذا موقف غير معهود، لكن مصلحة لبلاد اقتاضات هاذ الشي" يقول بن كيران، قبل أن يضيف "إذن غذا غاذي نجمع أنا والسي عبد الواحد الراضي بتكليف من جلالة الملك، رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، باش نتشاورو كيفاش نتجاوزو بعض الإشكاليات القانونية، لأن الدستور لا يمنع يشتاغل البرلمان، وخا مكيناش أغلبية". وقال بنكيران إن كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان قمنا باستدعائها للقاء الغذ الذي سينعقد على الساعة الخامسة مساء.. "مللي كتكون القضايا لكبيرة وكتكون المصالح العليا ديال الوطن، وكتكون الأمور جاية من عند جلالة الملك، كل واحد كيساهم بالقدر للي كيقدر باش نلقاو الحلول انشاء الله". يقول بن كيران.





