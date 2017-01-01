مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع أن عون السلطة برتبة ''مقدم'' والذي كان قد اعتقل بسبب تزويره لإمضاءات وأختام المقاطعة، أصدرت غرفة الجنايات التابعة للمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة في حقه مساء أمس

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصدر جيد الاطلاع أن عون السلطة برتبة "مقدم" والذي كان قد اعتقل بسبب تزويره لإمضاءات وأختام المقاطعة، أصدرت غرفة الجنايات التابعة للمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة في حقه مساء أمس الأربعاء حكما بالسجن عليه بسنتين سجنا نافذا.

وتوبع المسمى (أ.ح) برتبة مقدم والبالغ 29 سنة، حسب المصدر ذاته بتهمة التزوير في وثائق رسمية والاستعمال والتزوير في أختام الدولة، حيث كانت المصالح الأمنية بالدائرة 11 بحي مسنانة التابعة لولاية أمن طنجة قد اعتقلته بمقر عمله بالملحقة الإدارية، بعد تورطه في قضايا رشوة من أجل الحصول على أوراق إدارية مزورة.



