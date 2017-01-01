الإعلام الجزائري يهلل بخطوة شفيق السحيمي وها علاش ﻿

هللت وسائل إعلام جزائرية لتدوينة المخرج المغربي محمد شفيق السحيمي، التي هدد فيها باللجوء إلى الجزائر بسبب دار البريهي، والسبب المباشر هو مسلسل ''شوك السدرة'' الذي مازال الشد والجدب فيه قائما بين

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هللت وسائل إعلام جزائرية لتدوينة المخرج المغربي محمد شفيق السحيمي، التي هدد فيها باللجوء إلى الجزائر بسبب دار البريهي، والسبب المباشر هو مسلسل "شوك السدرة" الذي مازال الشد والجدب فيه قائما بين شفيق ودار البريهي

وكشف السحيمي من إقامته ببلجيكا، أنه سيذهب إلى الجزائر لممارسة حقه في الإبداع، وبالتالي سيعمل من هناك لمنع مرور أي صورة من مسلسله "شوك السدرة" على القنوات المغربية، بعد أن بلغه أن القناة "الأولى" ستشرع في تصوير الحلقات المكملة للمسلسل المذكور، بدونه وبدون أي عقد يجمع بينه وبين دار البريهي.

وأضاف السحيمي أنه بعث برسالة إلى أعلى سلطة في البلاد، من أجل رفع شكواه ضد مسؤولي التلفزيون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.