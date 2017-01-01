سكوب: البيجيدي والأحرار لن يقدما أي مرشح لنيل منصب رئيس مجلس النواب.. وهذا هو الأوفر حظا للمنصب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السباق حول رئاسة مجلس النواب لن تأخذ من بن كيران ولا أخنوش أي جهد، ماداما قد حسما في أمرها، بالتخلي عنها لباقي المنافسين.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن السباق حول رئاسة مجلس النواب لن تأخذ من بن كيران ولا أخنوش أي جهد، ماداما قد حسما في أمرها، بالتخلي عنها لباقي المنافسين.

وحسب المصدر ذاته، إن حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لن يقدما أي مرشح لرئاسة مجلس النواب، ليبقى أمر التنافس حول المنصب مفتوحا أمام الأحزاب الأخرى.. وأضاف المصدر أن الاتجاه العام يسير نحو ترجيح كفة حزب الاتحاد الاشتراكي، من خلال ترشيحه للحبيب المالكي، حيث يظل الأوفر حظا لنيل منصب رئيس مجلس النواب القادم.

وصرح بنكيران قبل قليل لـ"شوف تيفي" أنه كانت له اليوم (الخميس) مكالمة مع عزيز أخنوش بخصوص رئاسة مجلس النواب، حيث قال "اقتارحت عليه إلى كان ممكن شي مرشح تجتامع عليه الأغلبية ديال الناس، بلا مايكون عليه خلاف من الحزب ديالو، وهو فضل.. قال لي أنا مغاديش نرشح".





