بالصورة.. بعد البوليسية الفاسية: موقع روسي يكشف عن أجمل شرطية بالمغرب ترتدي اللباس الجديد ﻿

في تفاعله مع اللباس الجديد للشرطة المغربية، كشف موقع ''سبوتنيك'' الروسي الناطق باللغة العربية إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، عرفت انتشارا صورة لشرطية مغربية، ظهرت بزيها الرسمي الجديد.

"شوف تيفي"

في تفاعله مع اللباس الجديد للشرطة المغربية، كشف موقع "سبوتنيك" الروسي الناطق باللغة العربية إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، عرفت انتشارا صورة لشرطية مغربية، ظهرت بزيها الرسمي الجديد.

وأوضح الموقع الروسي بأن صور الشرطية التي ارتدت الزي الجديد الذي قررت مديرية الأمن المغربي العمل به ، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الزي الجديد، يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها الشرطي أو الشرطية، بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني، وفقاً لما تناقلته مواقع مغربية.