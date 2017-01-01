عاجل..الملك يغادر مراكش ويحل بهذه المدينة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الخاص بأن مدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات استعدادا أمنيا كبيرا لاستقبال الملك محمد السادس، قادما من مدينة مراكش.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدرها الخاص بأن مدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات استعدادا أمنيا كبيرا لاستقبال الملك محمد السادس، قادما من مدينة مراكش.

وكان الملك محمد السادس، اليوم الخميس، قد دشت ببنجرير، المنصة العالمية للبحث والاختبار والتكوين في مجال الطاقة الشمسية "غرين انيرجي بارك" "مركز الطاقة الخضراء"، الأولى من نوعها في أفريقيا، والتي ستتيح تجميع الموارد، وإرساء التعاون وتمكين المغرب من التموقع كنموذج رائد في الابتكار في ميادين الطاقات المستدامة.



