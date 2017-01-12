بالصورة..الملك محمد السادس يظهر بلباس رائع اقتناه من نيجيريا ﻿

نشر قبل قليل، سفيان البحري على صفحته بالفايسبوك، صورة الملك محمد السادس بلباس شبابي رائع.

"شوف تيفي"

نشر قبل قليل، سفيان البحري على صفحته بالفايسبوك، صورة الملك محمد السادس بلباس شبابي رائع.

وأوضح البحري بأن اللباس الذي ظهر به الملك محمد السادس في الصورة، قام الملك باقتنائه من محل خلال زيارته لدولة نيجيريا.

وتفاعل عشاق الملك محمد السادس مع هذه الصورة،حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير باللوك الشبابي للملك، معبرين في الوقت ذاته عن إعجابهم كذلك بتواضعه الكبير الذي أظهره خلال لقائه مع أبناء شعبيه.