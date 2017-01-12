 بالصورة..الملك محمد السادس يظهر بلباس رائع اقتناه من نيجيريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء | مجتمع

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل | مجتمع

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش | بوليتيك

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير | حوادث و حقوق

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير

الإعلام الجزائري يهلل بخطوة شفيق السحيمي وها علاش | ثقافة و فنون

الإعلام الجزائري يهلل بخطوة شفيق السحيمي وها علاش

سكوب: البيجيدي والأحرار لن يقدما أي مرشح لنيل منصب رئيس مجلس النواب.. وهذا هو الأوفر حظا للمنصب | بوليتيك

سكوب: البيجيدي والأحرار لن يقدما أي مرشح لنيل منصب رئيس مجلس النواب.. وهذا هو الأوفر حظا للمنصب

بالصورة.. بعد البوليسية الفاسية: موقع روسي يكشف عن أجمل شرطية بالمغرب ترتدي اللباس الجديد | مجتمع

بالصورة.. بعد البوليسية الفاسية: موقع روسي يكشف عن أجمل شرطية بالمغرب ترتدي اللباس الجديد

عاجل..الملك يغادر مراكش ويحل بهذه المدينة | بوليتيك

عاجل..الملك يغادر مراكش ويحل بهذه المدينة

بالصورة..الملك محمد السادس يظهر بلباس رائع اقتناه من نيجيريا | مجتمع

بالصورة..الملك محمد السادس يظهر بلباس رائع اقتناه من نيجيريا

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بالصورة..الملك محمد السادس يظهر بلباس رائع اقتناه من نيجيريا

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 20:07 بالصورة..الملك محمد السادس يظهر بلباس رائع اقتناه من نيجيريا | مجتمع
بالصورة..الملك محمد السادس يظهر بلباس رائع اقتناه من نيجيريا
نشر قبل قليل، سفيان البحري على صفحته بالفايسبوك، صورة الملك محمد السادس بلباس شبابي رائع.

"شوف تيفي"

 

 نشر قبل قليل، سفيان البحري على صفحته بالفايسبوك، صورة الملك محمد السادس بلباس شبابي رائع.

وأوضح البحري بأن اللباس الذي ظهر به الملك محمد السادس في الصورة، قام الملك باقتنائه من محل خلال زيارته لدولة نيجيريا.

وتفاعل عشاق الملك محمد السادس مع هذه الصورة،حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير باللوك الشبابي للملك، معبرين في الوقت ذاته عن إعجابهم كذلك بتواضعه الكبير الذي أظهره خلال لقائه مع أبناء شعبيه.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك محل نيجيريا اللوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء | مجتمع

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل | مجتمع

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل

بالصورة.. بعد البوليسية الفاسية: موقع روسي يكشف عن أجمل شرطية بالمغرب ترتدي اللباس الجديد | مجتمع

بالصورة.. بعد البوليسية الفاسية: موقع روسي يكشف عن أجمل شرطية بالمغرب ترتدي اللباس الجديد

المغرب يبرم أقوى صفقة عسكرية مع أمريكا لمحاربة الجريمة الالكترونية | مجتمع

المغرب يبرم أقوى صفقة عسكرية مع أمريكا لمحاربة الجريمة الالكترونية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ها علاش غادي يجتمع بنكيران غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين ! | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

ها علاش غادي يجتمع بنكيران غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين !

بالفيديو..بنكيران يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين أخنوش بخصوص رئاسة مجلس النواب وها علاش رفض زعيم التجمعيين | خارج البلاطو

بالفيديو..بنكيران يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين أخنوش بخصوص رئاسة مجلس النواب وها علاش رفض زعيم التجمعيين

بالفيديو | عمرو دياب مع الشاب خالد في رقصة غريبة على طريقة الشيخات | قنوات أخرى

بالفيديو | عمرو دياب مع الشاب خالد في رقصة غريبة على طريقة '' الشيخات ''

الفنان موس ماهر يتحدث بتأثر عن والدته | قنوات أخرى

الفنان موس ماهر يتحدث بتأثر عن والدته

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء | مجتمع
منذ 4 دقائق

عاجل: وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة تدعوان إلى احترام ضوابط تركيب واستعمال سخانات الماء

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل | مجتمع

شروط جديدة ومعقدة لدخول مدينتي سبتة ومليلية، وهذه هي التفاصيل

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش | بوليتيك

عاجل: بنكيران يجتمع غدا بالعماري وأخنوش وشباط ولشكر والعنصر وبنعبد الله وآخرين... وها علاش

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير | حوادث و حقوق

مقدم مشا فيها بسبب الرشوة وها أشنو كان كيدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.