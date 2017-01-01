بالفيديو: عشاق ''سميرة سعيد '' يُفاجئون ''الديڤا'' في عيد ميلادها ﻿

نشرت النجمة المغربية '' سميرة سعيد'' في صفحتها الرسمية على الفايسبوك ، شريط فيديو أهداه لها عدد من معجبيها ومحبيها، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الموافق لـ 10 يناير من كل سنة .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





نشرت النجمة المغربية " سميرة سعيد" في صفحتها الرسمية على الفايسبوك ، شريط فيديو أهداه لها عدد من معجبيها ومحبيها، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الموافق لـ 10 يناير من كل سنة .



ويظهر في شريط الفيديو المحتفي بـ"الديفا" سمير سعيد، شاب يقف تحت المطر أمام حديقة بديعة للورود، يعايد الفنانة المغربية بجمل شعرية بهذه المناسبة , قال فيها : " من أحلى جزيرة بالبرتغال، جزيرة ماديرا في المحيط الأطلسي، أتمنى لسميرة عيد ميلاد سعيد، وكل هذه الورود من أجلها، وردة وردة من هذه الحديقة الحلوة، كل سنة وأنت طيبة يا أحلى ديفا في العالم".



ويحتوي شريط فيديو الموجه للفنانة المغربية، على رسائل من محبي سميرة سعيد حول العالم، من مصر والمغرب، وليبيا والولايات المتحدة بالإضافة الى قطر معظمهم من الأطفال، يظهرون بها حاملين لافتات تبارك لسميرة بمناسبة عيد ميلادها.



وختم المعجبون شريطهم بأغنية مفاجأة أعدوها خصيصا للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.



