سكــــــــــــوب:عشيقة سعد لمجرد حرڭات الفيزا وبقات ففرنسا ﻿

تُواجه صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد،والتي تُساند ''لمعلم'' في محنته بعد سفرها لباريس رفقة والده البشير عبدو قبل نحو ثلاثة أشهر، إشكالية تجاوزها مدة الإقامة المسموح لها بها في جواز سفرها.

شوف تيفي:م غ

تُواجه صديقة الفنان المغربي سعد لمجرد،والتي تُساند "لمعلم" في محنته بعد سفرها لباريس رفقة والده البشير عبدو قبل نحو ثلاثة أشهر، إشكالية تجاوزها مدة الإقامة المسموح لها بها في جواز سفرها.

و علمت "شوف تيفي"،أن الصديقة التي تربطها بلمعلم وعائلته صداقة قوية، نفدت تأشيرتها و فضلت مع ذلك التواجد بفرنسا حتى يحصل سعد على سراحه و تتمكن بعد ذلك من ملاقاته.

و حسب ذات المصادر،لم تتمكن المعنية بالأمر من الحصول على ترخيص يسمح لها بزيارة سعد بسجن فلوري حيث يقبع بعد ثلاثة أشهر بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية فيما يسمح لوالديه بزيارته ثلاث مرات في الأسبوع.