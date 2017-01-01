مثير.. هذا هو مصير أحد أكبر مروجي قرقوبي ''الحب'' ملقب بـ ''السنور'' في أكادير ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، أمس الأربعاء، من حجز كمية مهمة من أقراص الهلوسة من نوع ريفوتريل والاكستازي''أقراص الحب'' داخل منزل بحي الهدى، كانت موجهة للترويج داخل المدينة والمدن المحيطة بها.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، أمس الأربعاء، من حجز كمية مهمة من أقراص الهلوسة من نوع ريفوتريل والاكستازي"أقراص الحب" داخل منزل بحي الهدى، كانت موجهة للترويج داخل المدينة والمدن المحيطة بها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد أسفرت هذه العملية عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، والملقب بــ"السنور"، والذي تبين من خلال البحث أنه استقدم الكمية المذكورة من إحدى مدن شمال المملكة بغرض ترويجها بمدينة أكادير والمدن المحيطة بها، كما يجري البحث عن شركائه بعد الاهتداء إلى هوياتهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت بوضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظيرة بإشراف من النيابة العامة.



