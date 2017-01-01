عاجل وانفراد..رجال الحموشي يسقطون أخطر مزور لـ '' كارط ڭريز'' الدراجات النارية المسروقة..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن رجال الحموشي وبالتحديد الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، تمكنت من إيقاف شخص، متلبس بحيازة واستصدار وثائق رسمية بدون ترخيص وهو ما يعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن رجال الحموشي وبالتحديد الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، تمكنت من إيقاف شخص، متلبس بحيازة واستصدار وثائق رسمية بدون ترخيص وهو ما يعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعلومات الأولية للبحث، تفيد بأن المصالح الأمنية حجزت، أمس الأربعاء، بمنزل المشتبه فيه بمنطقة "خميس أيت عميرة" ما يناهز 900 بطاقة رمادية غير معبأة خاصة بالدراجات النارية مشكوك في مصدرها بالإضافة إلى عدة أختام، مشيرا إلى أن الموقوف بممارسته لنشاط اكتتاب عمليات بيع وشراء الدراجات النارية واستصدار بطائق رمادية أصلية دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأضاف المصدر ذاته بأنه من المنتظر أن يحال المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث معه.