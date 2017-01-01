خلافا للمتداول... ''شوف تيفي'' تكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين أخنوش وبنكيران اليوم الخميس ﻿

أكدت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين ربط فعلا إتصالا هاتفيا صبيحة اليوم الخميس ، برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، طارحا عليه عرض يقضي بمنح رئاسة مجلس النواب

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أكدت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين ربط فعلا إتصالا هاتفيا صبيحة اليوم الخميس ، برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، طارحا عليه عرض يقضي بمنح رئاسة مجلس النواب للتجمع الوطني للأحرار.

وأفادت ذات المصادر، أن عرض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قابله رئيس التجمعيين بالرفض، موضحا أن الإختيار من الأفضل أن يتم بطريقة مفتوحة على الحلفاء السياسيين الآخرين.

وحسب ذات المصدر، فقد أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لرئيس الحكومة، أن حزبه سيصوت للمرشحة أو المرشح الملائم بغض النظر عن انتمائه الحزبي.