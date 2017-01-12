عاجل..وفاة الفنانة المصرية بطلة مسرحية ''العيال كبرت '' ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل، أن الفنانة المصرية القديرة كريم مختار، غادرت الحياة عن عمر يناهز 82 عاما.



"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل، أن الفنانة المصرية القديرة كريم مختار، غادرت الحياة عن عمر يناهز 82 عاما.

تجدر الإشارة على أن الراحلة التي تعتبر من بين أهم رواد الدراما والسنيما المصرية، عانت أخيرا من الناحية الصحية نتيجة تقدمها في السن والمرض الذي ألم بها.



