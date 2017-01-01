المغرب يبرم أقوى صفقة عسكرية مع أمريكا لمحاربة الجريمة الالكترونية ﻿

تمكن المغرب من إبرام صفقة مهمة مع شركة “هاريس” الأمريكية المتخصصة وذلك من أجل توفير أنظمة الكترونية حديثة للقوات المسلحة الملكية وصلت قيمتها الى 91 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا 922 مليون درهم.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تمكن المغرب من إبرام صفقة مهمة مع شركة “هاريس” الأمريكية المتخصصة وذلك من أجل توفير أنظمة الكترونية حديثة للقوات المسلحة الملكية وصلت قيمتها الى 91 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا 922 مليون درهم.



واستنادا لوكالة “يو بي آي”، المتخصصة في صناعة الأسلحة وتقنيات المعلومات، كانت قد أبرمت مع المغرب صفقة، لم تحدد من خلالها تاريخ للتسليم، ويتعلق الأمر بمنظومة “ALQ-211” للحرب الإلكترونية، التي تطلق عليها الشركة اسم “AIDEWS”. ويحتوى هذا النظام الذي يعتبر من أحدث الأنظمة على الاطلاق، على ردار إنذار وتردد "الراديو المضاد" لتحديد تهديدات الحرب الإلكترونية المتطورة.



و أكد “أد زيوس” مدير “هاريس” رجوعا لذات الوكالة ، "إن شركته تلتزم بتسليم المغرب، على وجه السرعة، هذه الأنظمة المتطورة لدعم الطيارين في سلاح الجو المغربي وتمكينهم من أداء مهمتهم بكل نجاح”.





