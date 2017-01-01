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مصادر...الاتحادي الحبيب المالكي مرشح فوق العادة لرئاسة مجلس النواب

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 18:05 مصادر...الاتحادي الحبيب المالكي مرشح فوق العادة لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك
مصادر...الاتحادي الحبيب المالكي مرشح فوق العادة لرئاسة مجلس النواب
أجمع مختلف المتتبعون السياسيون أن الحبيب المالكي عضو مجلس النواب باسم حزب الإتحاد الإشتراكي، هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة مجلس النواب، نظرا لعدم إعتراض أي من الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل

شوف تيفي

أجمع مختلف المتتبعون السياسيون أن الحبيب المالكي عضو مجلس النواب باسم حزب الإتحاد الإشتراكي، هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة مجلس النواب، نظرا لعدم إعتراض أي من الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة على ترشيحه.

ويرى المتتبعون الذين إستقت "شوف تيفي" أراءهم حول ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، أن القرار يعتبر صائبا في الوقت الحالي، لإخراج مجلس النواب من العطالة التي تجاوزت ثلاثة أشهر كسابقة في تاريخ المغرب، رغم أن حزب الإتحاد الإشتراكي الذي ينتمي إليه الحبيب المالكي لايتوفر سوى على 20 مقعدا، لكنه يحظى بموافقة أكثر من أربعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب.

وحسب أراء المتتبعين دائما، فحظوظ الحبيب المالكي كبيرة جدا، بل هو مرشح فوق العادة للحصول على المنصب، حيث أن أغلبية الأحزاب السياسية نوهت بقرار حزب الإتحاد الإشتراكي ودعوته السابقة بوقف عطالة مجلس النواب، خاصة وأن الكاتب الأول لحزب الوردة سبق له إقتراح المالكي كرئيس لمجلس النواب أثناء المشاورات الحكومية الأولى.

هذا، وتعالت أصوات بعض السياسيين بضرورة التسريع في إنتخاب رئيس المجلس النواب بعد الدعوة الأخيرة والصريحة للملك محمد السادس بالإسراع في التصويت ومناقشة القانون الأساسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي الذي تم إقراره في المجلس الوزاري الأخير.

 

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