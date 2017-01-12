بالصور: بعد والديه هذه هي الشخصية الوحيدة التي لم تتخلى عن سعد لمجرد بعد 3 أشهر من اعتقاله بفرنسا ﻿

رصدت كاميرات الصحافة الفرنسية، تواجد الفتاة المغربية غيتة العلاكي التي تعتبر من بين أقرب أصدقاء الفنان المغربي سعد لمجرد داخل قصر العدالة ضمن جلسات الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على

شوف تيفي:

رصدت كاميرات الصحافة الفرنسية، تواجد الفتاة المغربية غيتة العلاكي التي تعتبر من بين أقرب أصدقاء الفنان المغربي سعد لمجرد داخل قصر العدالة ضمن جلسات الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي"،فقد سافرت غيثة إلى فرنسا بعد يومين من اعتقال سعد لمجرد،حيث رافقت والده الفنان البشير عبدو في نفس الرحلة.

و كانت الصديقة القربة التي كانت تظهر في جميع تحركات سعد لمجرد،قد خرجت بتصريح ناري بعد اعتقال لمجرد وجهت من خلاله لوما شديدا للفنان عبد الحفيظ الدوزي