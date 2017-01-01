الملك محمد السادس يبعث برقية إلى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.. وهذا هو مضمونها ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك إثر حادث اعتداء إرهابي

"شوف تيفي"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك إثر حادث اعتداء إرهابي استهدف مقر إقامة محافظ قندهار في أفغانستان، وراح ضحيته عدد من المواطنين الإماراتيين.

ومما جاء في برقية الملك "على اثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر إقامة محافظ قندهار في أفغانستان، وراح ضحيته عدد من أبناء الإمارات الأبرار، أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية النبيلة في دعم مسيرة التنمية بجمهورية أفغانستان الإسلامية، أعرب لسموكم ومن خلالكم، للأسر المكلومة، وللشعب الإماراتي الشقيق، عن أحر التعازي وأخلص مشاعر المساواة، داعيا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف الملك في هذه البرقية "أسأل الباري عز وجل أن يحفظكم وأسرتكم الأميرية الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق من كل مكروه، وأن يسدل عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر، تشدون أزر أخي الأعز الأكرم، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله".