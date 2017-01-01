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من جديد...بن كيران يدعو لإجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي'' لبحث سبل الخروج من ''البلوكاج السياسي''

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 17:31 من جديد...بن كيران يدعو لإجتماع الأمانة العامة للبيجيدي لبحث سبل الخروج من البلوكاج السياسي | بوليتيك
من جديد...بن كيران يدعو لإجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي'' لبحث سبل الخروج من ''البلوكاج السياسي''
تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عشية اليوم، إجتماعا برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، لتدارس قرار المجلس الوزاري الأخير المنعقد بمدينة مراكش والذي وافق على القانون الأساسي

شوف تيفي


تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عشية اليوم، إجتماعا برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، لتدارس قرار المجلس الوزاري الأخير المنعقد بمدينة مراكش والذي وافق على القانون الأساسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

وحسب مصادر مطلعة، فإجتماع اليوم سيكون حاسما فيما يخص الدعوات المتزايدة لعقد إجتماع مستعجل لمجلس النواب، على ضوء الإجتماع الوزاري الأخير، حيث سيفرز الإجتماع، القرار الرسمي الذي سيتخذه الحزب كقرار رسمي، بعد التسريبات التي تتحدث عن موافقة بن كيران ترشيح شخصية تنتمي لأحد الأحزاب المشكلة للحكومية الأخيرة في نسختها الثانية.

وأفادت ذات المصادر، أن الأمانة العامة للحزب ستصدر بلاغا موجزا عقب الإجتماع، مباشرة بعد التوجيه الذي أصدره الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، يطالب فيه الجميع بلزوم الصمت.



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