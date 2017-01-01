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خطير.. شقيقان يقتلان شخصا بواسطة آلة حادة بأيت ملول..وها كيفاش شدوهم البوليس

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 17:25 خطير.. شقيقان يقتلان شخصا بواسطة آلة حادة بأيت ملول..وها كيفاش شدوهم البوليس | حوادث و حقوق
خطير.. شقيقان يقتلان شخصا بواسطة آلة حادة بأيت ملول..وها كيفاش شدوهم البوليس
تمكنت المصالح الأمنية بكل من إنزكان وأيت ملول، أمس الأربعاء، من إيقاف 3 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت.

"شوف تيفي"


تمكنت المصالح الأمنية بكل من إنزكان وأيت ملول، أمس الأربعاء، من إيقاف 3 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت بأن المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و31 سنة، عرضوا مساء يوم الثلاثاء الماضي شخصا بحي "تمرسيط" بأيت ملول، للاعتداء بواسطة أداة حديدية، مما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وذلك إثر نشوب خلاف بسيط بينهم تطور إلى الضرب والجرح.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، بأيت ملول قد باشرت تحرياتها وأبحاثها بتنسيق مع أمن إنزكان، ما مكنها من تشخيص هويات المعتدين، من ضمنهم شقيقين، وكلهم من ذوي السوابق القضائية القضائية، قبل أن يتم إيقافهم تباعا بإنزكان وأيت ملول.

وأكدت ذات المصدر بأن المصالح الأمنية،حجزت أداة الجريمة وكذا بعضا من ملابس المعتدين التي لا زالت بقع من الدماء عالقة بها، وقد أقر الموقوفون بالمنسوب بالمنسوب إليهم.

 

 

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المغرب شوف تيفي أداة الجريمة السلاح الأبيض أيت ملول الجريمة السوابق القضائية

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