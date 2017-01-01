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عاجل..هذا ما قررته تركيا بخصوص جثة الشرطي قاتل السفير الروسي

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 17:09 عاجل..هذا ما قررته تركيا بخصوص جثة الشرطي قاتل السفير الروسي | دولي
عاجل..هذا ما قررته تركيا بخصوص جثة الشرطي قاتل السفير الروسي
كشفت وسائل إعلام تركية، قبل قليل من يومه الخميس بأن سلطات البلدية في أنقرة، ستقوم بدفن جثة قاتل السفير الروسي لدى تركيا.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام تركية، قبل قليل من يومه الخميس بأن سلطات البلدية في أنقرة، ستقوم بدفن جثة قاتل السفير الروسي لدى تركيا.

وحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن جثة قاتل السفير أندريه كارلوف ستدفن في مقبرة غير مسماة، مشيرة إلى أن جثة مولود الطنطاش قاتل السفير الروسي في ثلاجة الوفيات في أحد مستشفيات أنقرة، ولم يأخذها أقاربه حتى الآن، وسيتم تسليمها إلى ممثلي سلطات البلدية للدفن.

تجدر الإشارة إلى أن مولود الطنطاش وهوضابط شرطة تركي، أقدم على قتل السفير الروسي في 19 دجنبر 2016، قبل أن يقتله رجال الشرطة.

 

 

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المغرب شوف تيفي مولود الطنطاش ثلاجة الوفيات أنقرة

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