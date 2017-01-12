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وزارة التجهيز والنقل تكشف حقيقة التصدعات التي ظهرت بطريق الموت ''تزين تيشكا''+صور

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 17:06 وزارة التجهيز والنقل تكشف حقيقة التصدعات التي ظهرت بطريق الموت تزين تيشكا+صور | بوليتيك
وزارة التجهيز والنقل تكشف حقيقة التصدعات التي ظهرت بطريق الموت ''تزين تيشكا''+صور
أكدت وزارة التجهيز والنقل، اليوم الخميس، أن بعض التصدعات التي ظهرت بمسطبة الطريق على شكل شقوق طولية نتيجة انزلاقات أرضية بمقطعين بالنقطتين الكيلومتريتين 800+338 و950+341 بالطريق الوطنية رقم 9 ما بين

''شوف تيفي''+و م ع''


أكدت وزارة التجهيز والنقل، اليوم الخميس، أن بعض التصدعات التي ظهرت بمسطبة الطريق على شكل شقوق طولية نتيجة انزلاقات أرضية بمقطعين بالنقطتين الكيلومتريتين 800+338 و950+341 بالطريق الوطنية رقم 9 ما بين تدارت 2 و مرتفع تشكا، لا علاقة لها بجودة الأشغال.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه،أنها كانت قد أنهت في إطار مشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات،في شهر نونبر 2016، أشغال تهيئة الشطر الأول ما بين النقطة الكيلومترية 000+335 و 500+348 الرابط بين تدارت 2 ومرتفع تشكا على طول 13.5 كلم، مشيرة الى أن النقطتين الكيلومتريتين اللتين ظهرت بهما التصدعات بالتوالي على طول 120 و100 متر ،تعرفان بكونهما منطقتين غير مستقرتين نتيجة انزلاقات أرضية طبيعية وكانتا تعرفان تصدعات قبل إنجاز الأشغال.

وأبرزت الوزارة أنها تقوم منذ شهر يوليوز من سنة 2016 بمعية خبراء من المختبر العمومي للتجارب والدراسات بدراسة هذه الظاهرة وطرق دعم هذين المقطعين، مضيفة أنه فور الانتهاء من الدراسات اللازمة ستقوم بالإعلان عن صفقة إنجاز الأشغال الضرورية لاستقرار هذين المقطعين.
وزارة التجهيز والنقل تكشف حقيقة التصدعات التي ظهرت بطريق الموت ''تزين تيشكا''+صوروزارة التجهيز والنقل تكشف حقيقة التصدعات التي ظهرت بطريق الموت ''تزين تيشكا''+صوروزارة التجهيز والنقل تكشف حقيقة التصدعات التي ظهرت بطريق الموت ''تزين تيشكا''+صوروزارة التجهيز والنقل تكشف حقيقة التصدعات التي ظهرت بطريق الموت ''تزين تيشكا''+صور

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