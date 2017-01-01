عاجل..بعد تصنيفه من أتعس الشعوب:خلق أول منصب للسعادة في المغرب ﻿

كشفت مجموعة ''b2s'' في إطار خطتها التوسعية ومشاريعها الكبرى المرتقبة في سنة 2017، بأنها تراهن على راحة مستخدميها وتبحث في هذا الصدد على مسؤول عن السعادة الذي سيسهر على توفير ظروف ملائمة للعمل.

''شوف تيفي''





كشفت مجموعة ''b2s'' في إطار خطتها التوسعية ومشاريعها الكبرى المرتقبة في سنة 2017، بأنها تراهن على راحة مستخدميها وتبحث في هذا الصدد على مسؤول عن السعادة الذي سيسهر على توفير ظروف ملائمة للعمل.



وحسب بلاغ للمجموعة توصلت به ''شوف تيفي'' اليوم الخميس،فإن هذه المبادرة، تندرج ضمن إستراتيجية تهم التنمية والتحفيز ، مشيرة إلى أن الظرفية الحالية يبقى فيها الأداء الاجتماعي والاقتصادي مرتبطان معا ترابطا تاما، ويهدف خلق هذا المنصب إلى تحسين راحة موظفي مجموعة ''b2s'' ومنحهم أفضل الظروف للعمل.

وأوضح المصدر ذاته بأن الهدف الرئيسي لهذا المنصب، يتجلى في السهر على جودة ظروف العمل، بحيث سيعمل هذا المسؤول على تنظيم العديد من الأنشطة التي من شأنها خلق جو حميمي بين الموظفين، فضلا عن السهر على راحتهم بهدف الرفع من مستوى التزامهم وتفانيهم.

وأشار ذات المصدر إلى أن العديد من الدراسات، أكدت على الرابط الإيجابي بين المتعة في العمل وجودة الأداء، حيث سيتيح فتح هذا المنصب لمجموعة ''b2s'' ترسيخ وفاء فرقها والتأكيد على خبرتها في السوق من خلال الاعتماد على موظفين بكفاءات هامة ودراية قيّمة، فضلا عن الحد من الأمراض المهنية المرتبطة بالأخطار النفسية والاجتماعية مثل مرض الاكتئاب والإرهاق.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة مثيرة تم الكشف عنها أخيرا، أكدت بأن الشعب المغربي يعتبر من بين أكثر الشعوب تعاسة، نظرا للعديد من المعطيات.