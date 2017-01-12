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عاجل..وصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطن

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 16:31 عاجل..وصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطن | مجتمع
عاجل..وصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطن
من المنتظر أن يتم اليوم الخميس، دفن شهيدي الواجب بإفريقيا، العسكريين المغربين ''محمد'' و ''هشام'' الذين قتلا خلال هجوم مسلح خلال عملهما ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدولة إفريقيا الوسطى.

 ''شوف تيفي''

 من المنتظر أن يتم اليوم الخميس، دفن شهيدي الواجب بإفريقيا، العسكريين المغربين ''محمد'' و ''هشام'' الذين قتلا خلال هجوم مسلح خلال عملهما ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدولة إفريقيا الوسطى.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فإن الراحلين سيوارى جثمانهما الثرى بمسقط رأسيهما بالخميسات وأكادير، بحضور مجموعة من الفعاليات المدنية والعسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة، كانت قد قدمت تعازيها إلى المغرب عقب مقتل، عسكريين مغربيين ينتميان إلى تجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى ''مينوسكا''، خلال هجوم مسلح قرب مدينة بريا شمال شرق بانغي.

وصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطن

وصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطنوصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطنوصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطنوصول جثتي العسكريين المغربيين شهداء الواجب بإفريقيا إلى أرض الوطن

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