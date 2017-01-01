عاجل :هذا ما قرره الطاقم الطبي بعد وصول المصابة نسيمة من تركيا إلى مستشفى الشيخ زايد ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن الطاقم الطبي الذي يسهر على علاج الشابة نسيمة التي أصيبت على مستوى رأسها في الحادث الإرهابي الذي ضرب تركيا ليلة رأس السنة، قرر إجراء عملية جراحية مستعجلة لنسيمة يوم غد الجمعة على

شوف تيفي:



علمت '' شوف تيفي'' أن الطاقم الطبي الذي يسهر على علاج الشابة نسيمة التي أصيبت على مستوى رأسها في الحادث الإرهابي الذي ضرب تركيا ليلة رأس السنة، قرر إجراء عملية جراحية مستعجلة لنسيمة يوم غد الجمعة على مستوى الرأس.



و حسب مصادرنا،أعطى البروفيسور نبيل بوزوبع تعليماته للطاقم الطبي قصد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لنسيمة قبل إجراء العملية.



هذا و كان الملك محمد السادس قد أعطى أوامره بالتكفل بعلاج المغربيتين اللتين أصيبتا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا نسيمة و حسنى و اللتين تتلقيا علاجهما بمستشفى الشيخ زايد آل خليفة بالدار البيضاء.