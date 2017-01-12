مثير وبالصورة..بعد اللوك الجديد..بوليسي في بادرة إنسانية تُشعل الفايسبوك وها شنو دار في الشارع ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة وُصفت بالرائعة، ظهر خلالها رجل شرطة بلباسه الجديد وهو يساعد شخصا على تجاوز الشارع.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة وُصفت بالرائعة، ظهر خلالها رجل شرطة بلباسه الجديد وهو يساعد شخصا على تجاوز الشارع.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة حيث عبر الجميع عن إعجابهم بهذا العمل الإنساني، متمنيين أن يواصل رجال الشرطة المغاربة مهامهم في حفظ الأمن ومساعدة المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن رجال الشرطة بالمغرب، ظهروا أمس الأربعاء، بزي رسمي جديد، أثار إعجاب المغاربة الذين تفاعلوا معه في تعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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