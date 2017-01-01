بنعبدالله يدعو بنكيران وأخنوش إلى تغليب العقل والحل التوافقي ﻿

أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، بلاغا للرأي العام، يدعو فيه أطراف المشاورات الحكومية إلى ''ضرورة تدبير هذه المرحلة بالحكمة والرصانة المطلوبتين وتفادي أي تشنج وتغليب العقل للتعجيل

شوف تيفي

أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، بلاغا للرأي العام، يدعو فيه أطراف المشاورات الحكومية إلى ''ضرورة تدبير هذه المرحلة بالحكمة والرصانة المطلوبتين وتفادي أي تشنج وتغليب العقل للتعجيل بتجاوز الوضع الحالي''.

الاجتماع الذي عقده الحزب يوم أمس الأربعاء أوضح أن :''المكتب السياسي تطرق للتطورات التي شهدها الوضع السياسي الوطني في الفترة الأخيرة، وخاصة ما يتصل بالمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما أصبح يكتنفها من تعقيد بعد البلاغ الصادر عن أربعة أحزاب سياسية والرد عليه من طرف رئيس الحكومة المعين''.

من جهته أكد الحزب أنه :''يتطلع إلى السعي الجماعي والصادق، لكل الأطراف، بما يمكن من استئناف حياة مؤسساتية عادية تسودها الثقة والمصداقية والتعاون بين مختلف المؤسسات، بما يكفل توطيد الاختيار الديمقراطي وتلبية الانتظارات المشروعة لجماهير شعبنا على كافة المستويات''.

ساعيا للم الشمل وتقريب وجهات النظر حين قال :''ولم يخف الحزب تواصل مساعيه الصادقة من أجل إنضاج الحل التوافقي المطلوب، والقائم على احترام الدستور والإرادة الشعبية المعبر عنها أثناء انتخابات 7 أكتوبر والنهج الديمقراطي السليم، والتعاون المثمر بين المؤسسات''.