بعد زواجه بالمغربية إيمان الباني ..هذا ما قرره الفنان التركي الشهير مراد يلدريم في مسيرته ﻿

بعد حوالي أسبوعين على دخوله القفص الذهبي رفقة المغربية إيمان الباني، قرر النجم التركي مراد يلدريم، خوض تجربة جديدة على التلفزيون، بعد الإعلان عن اختياره لتقديم برنامج ''من سيربح المليون'' في نسخته

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بعد حوالي أسبوعين على دخوله القفص الذهبي رفقة المغربية إيمان الباني، قرر النجم التركي مراد يلدريم، خوض تجربة جديدة على التلفزيون، بعد الإعلان عن اختياره لتقديم برنامج ''من سيربح المليون'' في نسخته التركية.

و في ردها على هذا القرار،عبرت إيمان الباني ملكة جمال المغرب لعام 2006، عن فخرها بزوجها قائلة: ''فخوره بزوجي الغالي مراد يلدريم كونه سيقوم بتقديم البرنامج العالمي من سيربح المليون بنسخته التركيه قريباً''.

و يستعد الثنائي المغرب-التركي،لإحياء زفاف مغربي نهاية هذا الشهر بالمغرب بحضور عدد كبير من النجوم المغاربة و الأتراك.





