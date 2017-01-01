بالفيديو ..برازيلية توقع بجندي إسرائيلي لصالح فلسطين ﻿

تداول نشطاء عرب على مواقع ''فيسبوك'' و''تويتر'' و''يوتيوب''، مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مترجما بالعربية، يحكي اعتراف أحد جنود الاحتلال عن تمكن خبراء حركة ''حماس'' من اختراق هاتفه والنفاذ

شوف تيفي

تداول نشطاء عرب على مواقع ''فيسبوك'' و''تويتر'' و''يوتيوب''، مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مترجما بالعربية، يحكي اعتراف أحد جنود الاحتلال عن تمكن خبراء حركة ''حماس'' من اختراق هاتفه والنفاذ إلى معلوماته وسحب عدد من الملفات المهمة.

ويشرح الجندي الإسرائيلي الذي أخفيت ملامحه وتم تغيير صوته في الفيديو، أنه تم الإيقاع به من قبل حساب لفتاة تعيش في البرازيل هي من بادرت بالحديث معه، توطّدت علاقتهما مع الزمن، وأصبح يثق بها، لتُرسل له برنامج تجسسٍ ظنّه برنامج محادثة صوتيّة، ما أوصل مقاومي ''حماس'' لهاتفه عبر الاستيلاء على ملفات وبرامج داخله.