هاذ شي بزاف: شيباني عندو 80 سنة زوجوه بطفلة عندها لـ 13 عام+فيديو أثار ضجة بالفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو صادم، يظهر حفل زفاف شخص مسن في عقده الثامن بطفلة صغيرة في مشهد وصفه النشطاء بالغير إنساني وبالمؤلم.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو صادم، يظهر حفل زفاف شخص مسن في عقده الثامن بطفلة صغيرة في مشهد وصفه النشطاء بالغير إنساني وبالمؤلم.

وحسب ناشري هذا الفيديو الذي ظهر به المسن البالغ 80 سنة والذي دخل غرفة للنوم من أجل الانفراد بزوجته البالغة من العمر 13 سنة، فإن تفاصيله وقعت بدولة اليمن المعروفة بتزويج المسنين للقاصرات اللائي لم تبلغن بعد سن الرشد.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد، من تزويج القاصرات في سن مبكرة، مشيرين إلى أن العديد من الدول العربية شهد حالات مشابهة انتهت بوفاة المتزوجات بسبب تعرضهن للاغتصاب والممارسة الجنسية المتوحشة والشاذة.