عاجل...التصويت على رئيس مجلس النواب وهذه هي الأسماء المرشحة.. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن وجود تنسيق وإجتماعات ماراطونية بين بعض الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس لمجلس النواب، من خلا الدعوة إلى عقد جلسة عمومية لإنتخاب رئيس لمجلس النواب في الأيام القليلة

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن وجود تنسيق وإجتماعات ماراطونية بين بعض الأحزاب السياسية لإنتخاب رئيس لمجلس النواب، من خلا الدعوة إلى عقد جلسة عمومية لإنتخاب رئيس لمجلس النواب في الأيام القليلة القادمة قبل إعلان الإئتلاف الحكومي.

وأفادت ذات المصادر، أن الأحزاب السياسية التي تضع اللمسات الأخيرة لإعلان التحالف داخل الغرفة الأولى للبرلمان، مازالت لم تحسم الشخصية التي سيمنحها أعضاء مجلس النواب المحسوبة على فرقها بالبرلمان أصواتها في سابقة تعتبر الثانية بعد التجربة الأولى التي عرفها المغرب سنة 1998.

وكشف عبد الواحد الراضي الرئيس السابق لمجلس النواب والعضو بمجلس النواب الحالي باسم حزب الإتحاد الإشتراكي، عن إستعجال لإجتماع مجلس النواب، كإعادة لسابقة إنتخاب رئيس لمجلس النواب سنة 1998 قبل تعيين الملك الراحل الحسن الثاني لعبد الرحمان اليوسفي كوزير أول لتشكيل الحكومة.

وأفاد عبد الواحد الراضي، أن الحالة الوحيدة التي تم فيها إنتخاب رئيس لمجلس النواب قبل إعلان الأغلبية الحكومية كان سنة 1998 خلافا لما يتم تداوله، مشددا باعتباره البرلماني الأكبر سنا وتجربة في مهام رئيس مجلس النواب لولايات متعددة، أن المستجدات الحالية تفرض عقد الجلسة في أقرب الآجال دون تحديد موعد لذلك، في حين تشير أغلب المؤشرات والتسريبات أنه سيكون قبل 21 من هذا الشهر.

وقال عبد الواحد الراضي، أن السابقة التي كانت سنة 1998، حيث انتخب فيها رئيس لمجلس النواب ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، ليعقبها تعيين الملك لعبد الرحمان اليوسفي بعد ذلك كوزير أول وهو كاتب أول للحزب.

وأكد الراضي أن التصويت المرتقب على رئيس مجلس النواب سيكون عادي جدا، حيث أن جميع أعضاء مجلس النواب لهم الحق الكامل في الترشيح للمنصب.

هذا، وأضافت مصادر مطلعة، أن ثلاثة أسماء مرشحة للمنصب حسب أولى التسريبات، حيث هناك جهات تتحدث عن إمكانية ترشيح عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما تبقى الحظوظ وافرة للاتحادي الحبيب المالكي الذي تشير المعطيات بأنه سيكون مرشح الأحزاب التي كانت معنية بتشكيل الإتلاف الحكومي المقبل، فيما لازال موقف العدالة والتنمية مبهما إلى حدود اللحظة .