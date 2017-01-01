عاجل :بعد نقلهما إلى المغرب من تركيا..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص المغربيتين نسيمة و حسنى اللتين أصيبتا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا ﻿

شوف تيفي:
علمت '' شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس أعطى أوامره من جديد بالتكفل بعلاج المغربيتين اللتين أصيبتا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا نسيمة و حسنى و اللتين تتلقيا علاجهما بمستشفى الشيخ زايد آل خليفة بالدار البيضاء.
وحسب مصادرنا يتابع حالة نسيمة المصابة برصاصة على مستوى الرأس و التي حلت بالمستشفى مساء أمس الأربعاء،البروفيسور نبيل بوزوبع ،بينما يشرف على علاج أوزين حسنى المصابة على مستوى رجلها البروفسور صافي يوسف و حسن بوكيند .
و كان الملك محمد السدس قد أصدر تعليماته إلى السلطات المختصة ، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، مشاطرة منه لآلامهم وتخفيفا لما ألم بهم.
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