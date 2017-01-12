بالصورة.. قيدوم الأغنية المغربية المعتزل عبد الهادي بلخياط يجري عملية جراحية.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت مريم بلخياط نجلة قيدوم الأغنية المغربية المعتزل عبد الهادي بلخياط بأن هذا الأخير، أجرى عملية جراحية خلال الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

كشفت مريم بلخياط نجلة قيدوم الأغنية المغربية المعتزل عبد الهادي بلخياط بأن هذا الأخير، أجرى عملية جراحية خلال الأسبوع الجاري.

وكتبت مريم إلى جانب صورة جمعتها بوالدها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك '' الحمدالله على سلامة والدي الغالي بعد عملية جراحية هذا الأسبوع. و الله يخلي لكل الناس أباءهم و أمهاتهم. و بهذه المناسبة أشكركم على اتصالاتكم و رسائلكم على الخاص والهاتف. أحبكم''.

وتفاعل عشاق صاحب أغنية '' قطار الحياة'' مع هذه التدوينة والصورة، حيث تمنى الجميع الشفاء العاجل لعبد لهادي بلخياط.