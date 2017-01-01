الديستي يضرب بقوة ويساهم في تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات في مدينة وجدة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليتين أمنيتين، الأولى في نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة وجدة على الطريق الوطنية المتجهة الى تازة، والثانية بأحد المنازل في وسط المدينة، حيث تبين أن اثنين من المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة، أسفرت عن ضبط 94 ألف و 585 قرصا من مخدر الاكستازي، و 706 كلغ من مخدر الحشيش، بالاضافة الى حجز ثلاث سيارات تستعمل في نقل وتهريب المخدرات، من بينها سيارتان تحملان لوحات ترقيم مزورة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع امتدادات هذه الشبكة الاجرامية وارتباطاتها المحتملة.