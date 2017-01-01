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مول البندير في ملهى ليلي في فاس: 120 ألف ريال الطابلة وقرعة الشراب..وها بشحال في أكادير

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 13:37 مول البندير في ملهى ليلي في فاس: 120 ألف ريال الطابلة وقرعة الشراب..وها بشحال في أكادير | ثقافة و فنون
مول البندير في ملهى ليلي في فاس: 120 ألف ريال الطابلة وقرعة الشراب..وها بشحال في أكادير
علمت ''شوف تيفي'' بأن عثمان مولين الملقب بـ ''مول البندير''، سيحيي سهرة بأحد الملاهي الليلية بمدينة فاس، ليلة السبت المقبل.

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن عثمان مولين الملقب بـ ''مول البندير''، سيحيي سهرة بأحد الملاهي الليلية بمدينة فاس، ليلة السبت المقبل.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الملهى الليلي الذي سيحيي به مول البندير سهرته، اشترط دفع 6 آلاف درهم مقابل الحجز المسبق مع الحصول على قنينة كحول مجانا.

وأوضح المصدر ذاته بأن مولين سيحيي كذلك خلال الأيام المقبلة حفلا بملهى ليلي بمدينة أكادير مقابل 350 درهم للفرد الواحد.

 

 

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المغرب شوف تيفي مول البندير مدينة فاس مول البندير عثمان مولين مدينة أكادير

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