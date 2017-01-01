 يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين | بوليتيك

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم نسمة و نسيمة بعد وصولهما إلى المغرب | مجتمع

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان | بوليتيك

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش | حوادث و حقوق

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش

خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا | دولي

خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا

خاص.. قيادة البيجيدي تؤجل المجلس الوطني للحزب بسبب البرلمان | بوليتيك

خاص.. قيادة البيجيدي تؤجل المجلس الوطني للحزب بسبب البرلمان

حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم | بوليتيك

حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 13:19 يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة
كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن منطقة برج العامري بتونس، شهدت مجزرة حقيقية، بطلها زوج أقدم على قتل زوجته وابنتيه بطريقة بشعة.

''شوف تيفي''


كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن منطقة برج العامري بتونس، شهدت مجزرة حقيقية، بطلها زوج أقدم على قتل زوجته وابنتيه بطريقة بشعة.
وحسب موقع '' آخر خبر أون لاين'' التونسي'' فإن قاتل زوجته وإبنته في برج العامري، قال في اعترافاته أنه قرر التخلّص منهما منذ نحو أربعة أشهر بعد أن أصيب بمرض جعله عاجزا عن الحركة مما جعله يتعرّض للإهانة من قبل زوجته التي كانت تصفه بالعاجز وتطالبه رغم مرضه بالخروج للعمل، وأشار إنه كان ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططه.
وأوضح الموقع ذاته بأن جريدة الشروق التونسية الصادرة اليوم الخميس، كشفت بأن الجاني توجه بعد اقترافه جريمته مبتسما إلى منطقة الأمن الوطني وقام بتحية الأمنيين قبل أن يتوجه في هدوء إلى غرفة التحقيقات وإعترف بتفاصيل جريمته معربا عن عدم ندمه بعد قتله لزوجته وإبنته القاصر التي لم تتجاوزالعشرين سنة، وجاء في اعترافاته أيضا أنه اختار توقيت الجريمة بعد أن اكتشف المكان الذي كانت زوجته تخفي فيه السكاكين والآلات الحادة، وأنه إفتعل شجارا للغرض وتظاهر بندمه أمامها وأنه لن يكرر الفعلة.
وأضاف ذات الموقع بأن الجاني، اعترف أيضا أنه قرر قتل الأم في مرحلة أولى وإنهال عليها طعنا أثناء نومها تجنبا للمقاومة وإصدار أصوات ثم هشم رأسها قبل أن يتوجه إلى غرفة ابنه والنظر إليه ثم التوجه إلى غرفة ابنته التي هشم رأسها بواسطة المطرقة ثم غادرة المنزل، مشيرا أن ابنته كانت تهينه بدورها وتصطف إلى جانب أمها في حين أنّ ابناه لم يكونا يتدخلان في الشجارات التي تحدث مع والدتهما لذلك لم يفكر في قتلهما، مشيرا إلى أن القاتل، أعرب أنه مرتاح لجريمته وأنه سيواصل حياته بشكل طبيعي في السّجن وأنه غير نادم.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزوج الزوجة الشروق القاتل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش | حوادث و حقوق

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش

طقس الخميس..بين البرد والرياح وانخفاض درجات الحرارة | حوادث و حقوق

طقس الخميس..بين البرد والرياح وانخفاض درجات الحرارة

فضيحة وبالفيديو..مغربية وابنتها حولا مركز تدليك لوكر للدعارة.. وهابشحال كانوا كيجيبو البنات للزبناء | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..مغربية وابنتها حولا مركز تدليك لوكر للدعارة.. وهابشحال كانوا كيجيبو البنات للزبناء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساجد لَبْس التوني ديال الأحرار.. | بــووز
منذ 55 دقيقة

ساجد لَبْس التوني ديال الأحرار..

أوباما يلقي خطابه الرئاسي الوداعي من شيكاغو بعد ثماني سنوات قضاها في البيت الأبيض | قنوات أخرى

أوباما يلقي خطابه الرئاسي الوداعي من شيكاغو بعد ثماني سنوات قضاها في البيت الأبيض

دورات التدريب المهني في شركة بوش | قنوات أخرى

دورات التدريب المهني في شركة بوش

الوظائف متدنية الأجور في الاقتصاد الرقمي | قنوات أخرى

الوظائف متدنية الأجور في الاقتصاد الرقمي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين | بوليتيك
منذ 3 دقائق

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم نسمة و نسيمة بعد وصولهما إلى المغرب | مجتمع

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.