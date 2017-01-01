عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب ﻿

شوف تيفي:م غ
''الحمد لله'': هكذا ردت أم التوأم نسمة و نسيمة اللتين أصيبتا في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي باسطنبول التركية في احتفالات رأس السنة على اتصال هاتفي أجراه معها أحد أقارب الضحايا المغاربة الذين نجوا من الحادث الإرهابي.
و قالت أم التوأم ،إن نسيمة وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد بالدار البيضاء قادمة من مستشفى بتركيا و تتلقى علاجها بالمغرب بعد الأوامر الملكية .
و علمت ''شوف تيفي'' أن الأم قضت ليلتها مع نسيمة التي أصيبت على مستوى رأسها خلال هذا الهجوم بعدما كانت تحتفل رفقة أختها بملهى ''أرينا'' باسطنبول التركية .
وكانت الطائرة التي كانت تقل التوأم نسمة ونسيمة،حطت بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء في رحلة قادمة من تركيا مساء أمس الأربعاء.
جدير بالذكر أن نسمة و شقيقتها التوأم نسيمة كانتا من بين ضحايا الحادث الإرهابي الذي ضرب إسطنبول التركية ليلة رأس السنة على يد مسلح، خلف أزيد من 39 قتيل و إصابة 65 آخرين.
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