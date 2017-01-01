 بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين | بوليتيك

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم نسمة و نسيمة بعد وصولهما إلى المغرب | مجتمع

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان | بوليتيك

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش | حوادث و حقوق

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش

خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا | دولي

خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا

خاص.. قيادة البيجيدي تؤجل المجلس الوطني للحزب بسبب البرلمان | بوليتيك

خاص.. قيادة البيجيدي تؤجل المجلس الوطني للحزب بسبب البرلمان

حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم | بوليتيك

حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 12:47 بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق
بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح
توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ من وزارة الصحة، كشفت من خلاله بأن المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية التابع للوزارة، سجل العديد من حالات الوفيات الناتجة عن التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون،

 ''شوف تيفي''

 توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ من وزارة الصحة، كشفت من خلاله بأن المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية التابع للوزارة، سجل العديد من حالات الوفيات الناتجة عن التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، وذلك رغم الحملات التحسيسية التي يقوم بها المركز سنويا. والدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال. هذه الوفيات مثيرة للقلق، خاصة أنها تحدث عن طريق الخطأ وفي المنزل في أغلب الأحيان. 

وأوضح البلاغ بأن السبب الرئيسي للتسمم بأحادي أكسيد الكربون هو آلات التدفئة وآلات تسخين الماء التي تشتغل بالغاز وآلات التسخين التقليدية كالكانون، حيث يحدث التسمم خصوصا عندما لا تتوفر الآلات على معايير الجودة والسلامة، وعندما يوضع سخان الماء في الحمام أو في مكان ضيق أو يستعمل الكانون أو قنينة الغاز داخل المنزل بدون تهوية.
وللوقاية من التسمم، طالبت وزارة الصحة المواطنين بالتأكد من أن الآلات بها علامة الجودة والسلامة، والالتزام بكيفية استعمال الأجهزة مع صيانتها مرة في السنة من طرف مهني، وتجنب وضع سخان الماء في الحمام أو في أي مكان ضيق، مع الحرص على عدم استعمال الكانون أو قنينة الغاز داخل المنزل بدون تهوية، وعدم النوم تاركا الكانون أو أية آلة للتدفئة مشغلة.
وختمت وزارة الصحة هذا البلاغ بتوجيه تحذير للمواطنين في حالة التسمم، وذلك من خلال تهوية المكان فورا بفتح الأبواب والنوافذ، وتوقيف مصدر انبعاث الغاز إذا أمكن مع خروج كل من يوجد بمكان الحادث والاتصال بالمركز المغربي لمحاربة التسمم على الرقم الاقتصادي 0801000180،مشيرة إلى أن هناك أطباء متخصصون رهن اشارتكم في حالة التسمم أو للاستشارة لتفادي الوقوع في التسمم.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية، شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين، العديد من الوفيات بسبب القاتل الصامت ''الغاز'' بسبب سخانات الماء، وخاصة بالخميسات وسطات وطنجة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شوفو السخان الماء وزارة الصحة المركز المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش | حوادث و حقوق

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش

طقس الخميس..بين البرد والرياح وانخفاض درجات الحرارة | حوادث و حقوق

طقس الخميس..بين البرد والرياح وانخفاض درجات الحرارة

فضيحة وبالفيديو..مغربية وابنتها حولا مركز تدليك لوكر للدعارة.. وهابشحال كانوا كيجيبو البنات للزبناء | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..مغربية وابنتها حولا مركز تدليك لوكر للدعارة.. وهابشحال كانوا كيجيبو البنات للزبناء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كاظم الساهر يصدم الجمهور.. لن تصدّقوا قراره المفاجئ | زووم
منذ 2 دقائق

كاظم الساهر يصدم الجمهور.. لن تصدّقوا قراره المفاجئ

ساجد لَبْس التوني ديال الأحرار.. | بــووز

ساجد لَبْس التوني ديال الأحرار..

أوباما يلقي خطابه الرئاسي الوداعي من شيكاغو بعد ثماني سنوات قضاها في البيت الأبيض | قنوات أخرى

أوباما يلقي خطابه الرئاسي الوداعي من شيكاغو بعد ثماني سنوات قضاها في البيت الأبيض

دورات التدريب المهني في شركة بوش | قنوات أخرى

دورات التدريب المهني في شركة بوش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين | بوليتيك
منذ 8 دقائق

موريتانيا تطالب المغرب بتوقيف معارض لنظام ولد عبد العزيز لتطبيع العلاقات بين البلدين

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم نسمة و نسيمة بعد وصولهما إلى المغرب | مجتمع

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.