بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ من وزارة الصحة، كشفت من خلاله بأن المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية التابع للوزارة، سجل العديد من حالات الوفيات الناتجة عن التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون،

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ من وزارة الصحة، كشفت من خلاله بأن المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية التابع للوزارة، سجل العديد من حالات الوفيات الناتجة عن التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، وذلك رغم الحملات التحسيسية التي يقوم بها المركز سنويا. والدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال. هذه الوفيات مثيرة للقلق، خاصة أنها تحدث عن طريق الخطأ وفي المنزل في أغلب الأحيان.

وأوضح البلاغ بأن السبب الرئيسي للتسمم بأحادي أكسيد الكربون هو آلات التدفئة وآلات تسخين الماء التي تشتغل بالغاز وآلات التسخين التقليدية كالكانون، حيث يحدث التسمم خصوصا عندما لا تتوفر الآلات على معايير الجودة والسلامة، وعندما يوضع سخان الماء في الحمام أو في مكان ضيق أو يستعمل الكانون أو قنينة الغاز داخل المنزل بدون تهوية.

وللوقاية من التسمم، طالبت وزارة الصحة المواطنين بالتأكد من أن الآلات بها علامة الجودة والسلامة، والالتزام بكيفية استعمال الأجهزة مع صيانتها مرة في السنة من طرف مهني، وتجنب وضع سخان الماء في الحمام أو في أي مكان ضيق، مع الحرص على عدم استعمال الكانون أو قنينة الغاز داخل المنزل بدون تهوية، وعدم النوم تاركا الكانون أو أية آلة للتدفئة مشغلة.

وختمت وزارة الصحة هذا البلاغ بتوجيه تحذير للمواطنين في حالة التسمم، وذلك من خلال تهوية المكان فورا بفتح الأبواب والنوافذ، وتوقيف مصدر انبعاث الغاز إذا أمكن مع خروج كل من يوجد بمكان الحادث والاتصال بالمركز المغربي لمحاربة التسمم على الرقم الاقتصادي 0801000180،مشيرة إلى أن هناك أطباء متخصصون رهن اشارتكم في حالة التسمم أو للاستشارة لتفادي الوقوع في التسمم.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية، شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين، العديد من الوفيات بسبب القاتل الصامت ''الغاز'' بسبب سخانات الماء، وخاصة بالخميسات وسطات وطنجة.



