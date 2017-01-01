وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران أعطى الضوء الأخضر لكل من رئيس الفريق النيابي السابق عبد الله بوانو ومنسق الفريق الحالي سعد الدين العثماني بالإضافة إلى عبد الإله الحلوطي نائب رئيس مجلس

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران أعطى الضوء الأخضر لكل من رئيس الفريق النيابي السابق عبد الله بوانو ومنسق الفريق الحالي سعد الدين العثماني بالإضافة إلى عبد الإله الحلوطي نائب رئيس مجلس المستشارين الإستعداد لعقد دورة لمجلسي البرلمان للتصويت على الوثائق الأساسية للإتحاد الإفريقي.

وأفادت ذات المصادر أن بن كيران لايمانع في تشكيل هياكل مجلس النواب للمصادقة والتداول في القرار الأخير للمجلس الوزاري الأخير المنعقد في مراكش والذي خصص للتداول حول الوثائق الأساسية الخاصة بقوانين الإتحاد الإفريقي، الذي سينعقد يوم 30 يناير الجاري للنظر في قبول المغرب كعضو وطرد جبهة البوليساريو الإنفصالية.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران سيعلن عن قرار سياسي كبير في الأيام المقبلة، حيث سيقبل بتشكيل مجلس النواب قبل الإتفاق على الأغلبية الحكومية، كسابقة في تاريخ المغرب، رغم معارضة قيادات بارزة في الأمانة العامة لحزب المصباح، وهو ما دفع ببن كيران إلى إلزام الجميع بالصمت خوفا من ردود فعل غاضبة تمهيدا لقرارات قالت مصادرنا بأنها تنازلات منه لبعض الأطراف السياسية، لمحاولة الخروج من ''البلوكاج الحكومي '' الذي دخل شهر الرابع.