صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش ﻿

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، على محاولة للانتحار ليلة أمس الأربعاء،داخل منزل أسرتها بمدينة العرائش.

''شوف تيفي''

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، على محاولة للانتحار ليلة أمس الأربعاء،داخل منزل أسرتها بمدينة العرائش.

وحسب مصادر من مدينة العرائش فإن الفتاة القاصر وهي تلميذة، دخلت إلى غرفتها، وحاولت الانتحار من خلال شنق نفسها بواسطة وشاح إلا أن والدتها، سمعت ابتنها وهي تصرخ لتسارع إلى دخول الغرفة وإنقاذها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الأم أصيبت بالصدمة والدهشة بسبب قرار فلذة كبدها الانتحار لأسباب تبقى مجهولة، قبل أن تقوم بنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى للالة مريم لتلقي العلاجات الضرورية.