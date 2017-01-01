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خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 12:22 خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا | دولي
خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا
كشفت مصادر إعلامية هولندية، بأن مؤسسة تعليمية إسلامية، بالعاصمة الهولندية أمستردام، تعرضت لهجوم مسلح خلال الأسبوع الجاري من طرف مجهولين، أطلقوا 8 رصاصات، باتجاه أحد الفصول الدراسية، وبالمرحاض

 ''شوف تيفي''

 كشفت مصادر إعلامية هولندية، بأن مؤسسة تعليمية إسلامية، بالعاصمة الهولندية أمستردام، تعرضت لهجوم مسلح خلال الأسبوع الجاري من طرف مجهولين، أطلقوا 8 رصاصات، باتجاه أحد الفصول الدراسية، وبالمرحاض الخاص بالتلميذات.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الحادث لم يخلف أية خسائر في الأرواح، لكنه بالمقابل تسبب في حالة من الخوف و الرعب، بين التلاميذ المتواجدين بالمؤسسة التعليمية، التي يدرس بعا عدد كبير من المغاربة.

وأوضحت ذات المصادر بأن بعض التلاميذ الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث، تغيبوا عن المدرسة نتيجة الرعب والخوف والصدمة التي أصيبوا بها.

 

 

 

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