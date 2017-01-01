خاص.. قيادة البيجيدي تؤجل المجلس الوطني للحزب بسبب البرلمان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قيادة حزب العدالة والتنمية إتفقت على تأجيل المجلس الوطني العادي للحزب الذي كان مقررا أن تجري أشغاله يومي السبت والأحد القادمين.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن قيادة حزب العدالة والتنمية إتفقت على تأجيل المجلس الوطني العادي للحزب الذي كان مقررا أن تجري أشغاله يومي السبت والأحد القادمين.

وأفادت مصادر مقربة من رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني، عن تأجيل المجلس الوطني العادي لحزب المصباح بسبب عقد جلسة خاصة للبرلمان والتي يجري الإعداد لها للمصادقة على الإنضمام للميثاق الإفريقي.

وينتظر أن يصدر المكتب المسير للمجلس الوطني بلاغا يخبر فيه أعضاءه بتأجيل الموعد الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الجاري، لإختيار لجنة تحضير المؤتمر المقبل الذي سينتخب أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى دراسة البرنامج السنوي للحزب.





