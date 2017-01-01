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حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم | بوليتيك

حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم

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حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 11:56 حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم | بوليتيك
حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم
في الوقت الذي روجت فيه بعض المواقع أخبارا حول الزي الجديد لعناصر الشرطة المغربية، وتطرقها إلى تكلفته التي تضاعفت حسبها إلى 100 في 100 مقارنة مع اللباس القديم لرجال الأمن.. فند مصدر أمني مأذون كل

شوف تيفي

في الوقت الذي روجت فيه بعض المواقع أخبارا حول الزي الجديد لعناصر الشرطة المغربية، وتطرقها إلى تكلفته التي تضاعفت حسبها إلى 100 في 100 مقارنة مع اللباس القديم لرجال الأمن.. فند مصدر أمني مأذون كل الأخبار الرائجة حول تكلفة الزي الذي ظهر به البوليس المغربي أمس الأربعاء، مؤكدا في الآن ذاته أن الزي الجديد لرجال ونساء الشرطة، بالرغم من جودته وأناقته، انخفضت تكلفته بـ40 في المائة مقارنة مع الزي القديم.
وقال المصدر ، إنه ''منذ مجيء القيادة الجديدة للإدارة العامة للأمن الوطني، عرفت هذه الأخيرة عقلنة وشفافية في التدبير، غير مسبوقة، على مستوى وسائل وإمكانيات الاشتغال''.. مضيفا أنه تم صرف مستحقات وكل متأخرات ''البنزين، الماء والكهرباء، الأكرية، وأيضا تدبير حظيرة السيارات المتهالكة التي كانت كلفة إصلاحها مرتفعة وغير منطقية.. وبالتالي أصبح لكل سيارة الآن سجل خاص للاستهلاك''. وحتى ملف الزي الجديد لرجال الأمن، يقول المصدر، تم التعاطي معه هو الآخر وفق المفهوم الجديد للتدبير، ''حيث كان من غير المقبول أن تكون تكلفة الزي مرتفعة.. عكس ذلك، انخفضت تكلفته بـ40 في المائة مقارنة مع الزي القديم، وبالتالي فمع القيادة الجديدة.. أصبح كل شيء خاضع للحكامة والتدبير المعقلن''.. يقول المصدر.


 

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الزي الجديد الشرطة الأمن السيارات المغرب

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