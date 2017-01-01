خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم: شوكولا النوتيلا تتسبب في الإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب في الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر.

''شوف تيفي''

كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب في الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر.

وحسب موقع ''سكاي نيوز''،نقلا عن صحيفة''الدايلي ميل'' البريطانية، فإن التقرير الصادر حديثا عن الهيئة، أكد بأن شكوكا مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق.



وأضاف الموقع ذاته بأنه وبعد التقرير، سارعت شركة ''فيريرو'' الإيطالية المصنعة للنوتيلا، إلى إنتاج حملة دعائية تركز على أنها تستخدم زيت النخيل في أهم منتج لها ''بطريقة آمنة''.



وقالت الشركة، يوضح المصدر ذاته، إنه دون استخدام زيت النخيل المكرر فإن شوكولاتة نوتيلا ستفقد قابلية الفرد التي تميزها، حيث قال مدير المبيعات في الشركة فينشنزو تابيلا: ''صناعة النوتيلا دون زيت النخيل سيؤدي إلى منتج رديء، ستكون خطوة للوراء''.

وختم موقع ''سكاي نيوز'' في كشفه عن تفاصيل هذا الخبر الصادم، بالإشارة إلى أن شركة ''فيريرو'' المنتجة لـ ''نوتيلا'' لم تشر إلى حقيقة أن زيت النخيل يعد أرخص أنواع الزيوت، وأن استبداله بزيت آخر أعلى سعرا قد يكلف الشركة بين 8 و22 مليون دولار سنويا.



