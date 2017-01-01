 خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم: شوكولا النوتيلا تتسبب في الإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم نسمة و نسيمة بعد وصولهما إلى المغرب | مجتمع

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان | بوليتيك

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش | حوادث و حقوق

صادم..تلميذة تبلغ 13 سنة حاولت الانتحار وها شنو وقع للأم ديالها في العرائش

خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا | دولي

خطير..هجوم مسلح على مدرسة إسلامية بها تلاميذ مغاربة بهولندا

خاص.. قيادة البيجيدي تؤجل المجلس الوطني للحزب بسبب البرلمان | بوليتيك

خاص.. قيادة البيجيدي تؤجل المجلس الوطني للحزب بسبب البرلمان

حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم | بوليتيك

حصري: الزي الجديد والجذاب للبوليس المغربي انخفضت تكلفته بـ 40 في المائة عن الزي القديم

خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم: شوكولا النوتيلا تتسبب في الإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم: شوكولا النوتيلا تتسبب في الإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم: شوكولا النوتيلا تتسبب في الإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 11:30 خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم: شوكولا النوتيلا تتسبب في الإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع
خطير وهام للمغاربة..حضيو راسكم: شوكولا النوتيلا تتسبب في الإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل الصادمة
كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب في الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر.

''شوف تيفي''

 كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب في الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر.

وحسب موقع ''سكاي نيوز''،نقلا عن صحيفة''الدايلي ميل'' البريطانية، فإن التقرير الصادر حديثا عن الهيئة، أكد بأن شكوكا مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق.

وأضاف الموقع ذاته بأنه وبعد التقرير، سارعت شركة ''فيريرو'' الإيطالية المصنعة للنوتيلا، إلى إنتاج حملة دعائية تركز على أنها تستخدم زيت النخيل في أهم منتج لها ''بطريقة آمنة''.

وقالت الشركة، يوضح المصدر ذاته، إنه دون استخدام زيت النخيل المكرر فإن شوكولاتة نوتيلا ستفقد قابلية الفرد التي تميزها، حيث قال مدير المبيعات في الشركة فينشنزو تابيلا: ''صناعة النوتيلا دون زيت النخيل سيؤدي إلى منتج رديء، ستكون خطوة للوراء''.
وختم موقع ''سكاي نيوز'' في كشفه عن تفاصيل هذا الخبر الصادم، بالإشارة إلى أن شركة ''فيريرو'' المنتجة لـ ''نوتيلا'' لم تشر إلى حقيقة أن زيت النخيل يعد أرخص أنواع الزيوت، وأن استبداله بزيت آخر أعلى سعرا قد يكلف الشركة بين 8 و22 مليون دولار سنويا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدايلي ميل النوتيلا ىالسرطان الشركة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم نسمة و نسيمة بعد وصولهما إلى المغرب | مجتمع

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب

بعد وفاة جدته..فرحة كبيرة في بيت بدر هاري | مجتمع

بعد وفاة جدته..فرحة كبيرة في بيت بدر هاري

غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية | مجتمع

غريب.. خصاص في أدوية السكري بالمراكز الصحية المغربية

عاجل.. وصول التوأم نسمة ونسيمة من تركيا ونقل الأخيرة إلى مستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء في حالة خطيرة | مجتمع

عاجل.. وصول التوأم نسمة ونسيمة من تركيا ونقل الأخيرة إلى مستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء في حالة خطيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساجد لَبْس التوني ديال الأحرار.. | بــووز
منذ 52 دقيقة

ساجد لَبْس التوني ديال الأحرار..

أوباما يلقي خطابه الرئاسي الوداعي من شيكاغو بعد ثماني سنوات قضاها في البيت الأبيض | قنوات أخرى

أوباما يلقي خطابه الرئاسي الوداعي من شيكاغو بعد ثماني سنوات قضاها في البيت الأبيض

دورات التدريب المهني في شركة بوش | قنوات أخرى

دورات التدريب المهني في شركة بوش

الوظائف متدنية الأجور في الاقتصاد الرقمي | قنوات أخرى

الوظائف متدنية الأجور في الاقتصاد الرقمي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمرعبة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

يا ربي السلامة مجزرة الجديدة تتكرر:شخص يقتل زوجته وابنته بـ 20 طعنة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم نسمة و نسيمة بعد وصولهما إلى المغرب | مجتمع

عاجل و انفراد:هذا ما قالته أم التوأم ''نسمة و نسيمة'' بعد وصولهما إلى المغرب

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح | حوادث و حقوق

بعد ارتفاع عدد موتى الغاز القاتل الصامت بالمغرب: وزارة الصحة تخرج ببلاغ تحذيري..وتقدم لكم النصائح

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان | بوليتيك

وأخيرا...بن كيران يوافق على عقد دورة عاجلة للبرلمان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.