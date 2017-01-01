طقس الخميس..بين البرد والرياح وانخفاض درجات الحرارة ﻿

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن الطقس بالمغرب سيبقى باردا بالمرتفعات، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا الشرقية مع حضور جليد خفيف ''الجريحة''ليلا وصباحا.

شوف تيفي

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن الطقس بالمغرب سيبقى باردا بالمرتفعات، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا الشرقية مع حضور جليد خفيف "الجريحة"ليلا وصباحا.

كما أن السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية ستظهر خلال الصباح والليل فوق المنطقة الشرقية والسواحل الأطلسية الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، وعدا ذلك سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

أما الرياح ستكون معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالمنطقة الشرقية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء، مع تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارت الدنيا ما بين ناقص 04 ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين درجة واحدة و05 درجات بالسايس بهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالشمال الشرقي وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس واللوكوس وداخل مناطق الشاوية وعبدة والشياضمة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية وبباقي الأقاليم الجنوبية.

بينما تذبذب درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات بالجنوب الشرقي وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية بهضاب الفوسفاط ووالماس، الغرب، الشاوية، دكالة سهول تادلة الحوز والرحامنة، وما بين 18 و21 درجة بالبوغاز وعبدة والشياظمة وسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.