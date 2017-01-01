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بعد وفاة جدته..فرحة كبيرة في بيت بدر هاري

بتاريــخ : 12 يناير 2017 / 10:18 بعد وفاة جدته..فرحة كبيرة في بيت بدر هاري | مجتمع
بعد وفاة جدته..فرحة كبيرة في بيت بدر هاري
ذكرت مصادر موثوقة لشوف تيفي أن البطل المغربي والعالمي بدر هاري رزق بمولودة جديدة وهي المولودة الثانية له، وبهذا يصبح بدر هاري أبا لطفلتين.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

ذكرت مصادر موثوقة لشوف تيفي أن البطل المغربي والعالمي بدر هاري رزق بمولودة جديدة وهي المولودة الثانية له، وبهذا يصبح بدر هاري أبا لطفلتين.
وكان هاري قد فقد الشهر الماضي جدته والتي أكدت مصادرنا أنه كان شديد التعلق بها وكان يزورها بانتظام قبل و بعد نزالاته العالمية.
يذكر أن بدر البطل المغربي المتخصص في رياضة الكيك بوكسينك كان قد انهزم في نزال قوي أمام الوحش الهولندي ريكو بعد أن منعته الإصابة من المواصلة وهو الأمر الذي جعله يعدل عن فكرة الاعتزال و يقرر إعادة النزال شهر ماي المقبل .

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بعد وفاة جدته..فرحة كبيرة في بيت بدر هاري

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